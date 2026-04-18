Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес вышла в финал парного разряда турнира WTA-500 в немецком Штутгарте.

В полуфинале они одержали победу над австралийско-нидерландским дуэтом Эллен Перес и Дэми Схурс со счетом 6:2, 4:6, 10:5, затратив на матч 1 час 25 минут.

В ходе игры Самсонова и Меликар-Мартинес смогли выполнить две подачи навылет, допустить две двойные ошибки и реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Соперницы сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и выиграли два брейк-пойнта.

В финале Самсонова/Меликар-Мартинес сразятся с победительницами матча между латвийкой Еленой Остапенко и китаянкой Чжан Шуай с одной стороны, и норвежкой Улрикке Эйкери и американкой Куинн Глисон с другой.