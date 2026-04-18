Мирра Андреева после победы над польской теннисисткой Игой Свёнтек в четвертьфинале турнира в Штутгарте вновь войдёт в топ-8 мирового рейтинга WTA.

Благодаря этому успеху россиянка обойдёт итальянку Жасмин Паолини и поднимется на восьмую строчку рейтинга. При этом отмечается, что в случае победы на турнире в Германии Андреева может улучшить своё положение ещё больше и занять седьмое место.

В полуфинале соревнований россиянке предстоит встреча с Еленой Рыбакиной из Казахстана, занимающей вторую позицию в мировом рейтинге.

На данный момент лидером рейтинга WTA остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко.