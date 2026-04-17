В четвертьфинале теннисного турнира серии АТР‑500 в Барселоне россиянин Андрей Рублёв (15‑я ракетка мира) переиграл чеха Томаша Махача (47‑й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Их встреча длилась 1 час 25 минут. Рублёв один раз сумел подать на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 заработанных брейк‑поинтов.

Его соперник не совершил эйсов, записав на свой счёт 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк‑поинта из пяти.

В полуфинале «пятисотника» Рублёва ждёт встреча с сербом Хамадом Меджедовичем (88‑я ракетка мира).