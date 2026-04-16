Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Алисией Паркс из США в 1/8 финала турнира в Штутгарте.

В четвертьфинале девятая ракетка мира сыграет против Иги Свентек из Польши.

«Я очень довольна тем, как сохраняла хладнокровие. Были моменты, когда я начинала немного нервничать, потому что в матчах с такими опасными соперницами важен буквально каждый розыгрыш.

Свентек? Я просто постараюсь поговорить с Кончитой Мартинес. Понятно, что она отличная теннисистка, но я буду подходить к этому матчу так же, как к любому другому. У неё хорошая история выступлений на грунте, поэтому мне очень интересно посмотреть, как всё сложится. Конечно, это крытый грунт, так что условия немного отличаются, однако мне даже интересно впервые сыграть такой матч на этом покрытии», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.