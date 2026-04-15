Представительница Казахстана Елена Рыбакина оценила свою форму в текущем сезоне.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Конечно, я горжусь нашей работой — моей и всей команды. Сейчас я действительно стабильно выступаю: по результатам и уровню игры, начиная с конца прошлого сезона. После Австралии были Доха и Дубай — я не чувствовала себя идеально, но в целом довольна всеми матчами. Где-то была очень близко, но именно эта стабильность говорит сама за себя. Хочу её сохранить, чтобы быть конкурентоспособной», — цитирует Рыбакину пресс-служба турнира.

Во втором круге турнира в Штутгарте Рыбакина встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Игра пройдет 16 апреля.

Сейчас Рыбакина является второй ракеткой мира.