Экс‑первая ракетка мира Стэн Вавринка (сейчас 104‑й в рейтинге АТР) считает особенно обидным свой вылет в первом круге «пятисотника» в Барселоне.

Стэн Вавринка globallookpress.com

«Это поражение болезненно, потому что я осознаю, что это мой последний год на этом турнире. Всё, что касается этого турнира, — особенное. Здесь, в Барселоне, я очень вырос в плане тенниса. Я провёл значимую часть юности, играя здесь и глядя на великих испанских игроков, учась у них.

Это место всегда было очень важным и особенным для меня, и поэтому покидать его непросто. Я вырос на грунте и всегда буду благодарен за время, проведённое в Испании, и буду мечтать о том, чтобы вернуться сюда, наблюдать за предсезонными тренировками Мойи или Косты. У меня великолепные воспоминания о молодости, проведённой здесь, в Испании», — цитирует Вавринку Punto de Break.

40‑летний швейцарце проиграл в трёх сетах британцу Кэмерону Норри со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.