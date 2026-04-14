Итальянский теннисист Янник Синнер поблагодарил фанатов за поддержку. Ранее спортсмен выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. В финальном матче Синнер нанес поражение испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

«Ребята, я просто хотел сказать огромное спасибо за поддержку в эту очень, очень особенную неделю. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим моментом, и увидимся очень, очень скоро. Чао-чао!» — поделился Синнер в социальных сетях.

После победы в Монте-Карло Синнер снова стал лидером рейтинга ATP, сместив с первого места Алькараса.