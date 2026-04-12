Австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала встречу с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира в Линце (Австрия).

Анастасия Потапова
Анастасия Потапова

«Что я могу сказать о Мирре, так это то, что она уже давно входит в десятку лучших теннисисток мира.  Она выиграла несколько турниров серии "Мастерс".  Она невероятная теннисистка, и я знаю, что это будет непростой матч.  Мы тренировались вместе на этой неделе.  Мы много тренировались и в течение года.  Думаю, знаю, как она играет, и она знает, как играю я.  Если всё пойдёт хорошо, думаю, это будет интересный матч, и я с нетерпением жду его начала.

В финале нельзя назвать фаворита, потому что финал — это совершенно другой матч, не связанный с самим турниром, и, если вы выбираете победителя таким образом, из ниоткуда, вы легко можете ошибиться.  Никогда не знаешь, что может произойти в финале.  Все чувствуют себя хорошо, когда играют в финале.  Очевидно, мы обе чувствуем себя комфортно.  Мы уже провели много часов на корте.  Мы уже решили некоторые проблемы на этом корте.  Ей тоже приятно играть на этом корте, как и мне.  А когда обе теннисистки встречаются в таких условиях, может произойти всё что угодно.  Никогда не знаешь», — цитирует Потапову Ubitennis.