Австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала встречу с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира в Линце (Австрия).

«Что я могу сказать о Мирре, так это то, что она уже давно входит в десятку лучших теннисисток мира. Она выиграла несколько турниров серии "Мастерс". Она невероятная теннисистка, и я знаю, что это будет непростой матч. Мы тренировались вместе на этой неделе. Мы много тренировались и в течение года. Думаю, знаю, как она играет, и она знает, как играю я. Если всё пойдёт хорошо, думаю, это будет интересный матч, и я с нетерпением жду его начала.

В финале нельзя назвать фаворита, потому что финал — это совершенно другой матч, не связанный с самим турниром, и, если вы выбираете победителя таким образом, из ниоткуда, вы легко можете ошибиться. Никогда не знаешь, что может произойти в финале. Все чувствуют себя хорошо, когда играют в финале. Очевидно, мы обе чувствуем себя комфортно. Мы уже провели много часов на корте. Мы уже решили некоторые проблемы на этом корте. Ей тоже приятно играть на этом корте, как и мне. А когда обе теннисистки встречаются в таких условиях, может произойти всё что угодно. Никогда не знаешь», — цитирует Потапову Ubitennis.