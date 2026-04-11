Австрийская теннисистка Анастасия Потапова выиграла у Донны Векич из Хорватии в полуфинале турнира в Линце (Австрия).

Анастасия Потапова

Встреча продолжалась 1 час 18 минут, а бывшая россиянка победила с результатом 6:4, 6:2.

Потапова подала навылет шесть раз, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.  Векич сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и смогла реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных.

В финале Потаповой предстоит сыграть с представительницей России Миррой Андреевой.