Испанский теннисист Карлос Алькарас, возглавляющий мировой рейтинг, одержал победу над своим соперником из Монако Валантеном Вашеро (23-я ракетка мира) в полуфинальном поединке турнира «Мастерс» в Монте-Карло и вышел в финал.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Матч, который длился 1 час 23 минуты, завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

В ходе игры Алькарас выполнил три эйса, совершил три ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Вашеро также подал навылет три раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале турнира Алькарас встретится с Янником Синнером, занимающим второе место в мировом рейтинге.