Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в третьем круге турнира в Монте-Карло.

«В первом сете я играл действительно хорошо, чувствовал мяч на 10 из 10. Потом я и во втором сете начал неплохо, у меня был шанс на брейк во втором гейме на его подаче, но я им не воспользовался. Когда ты на таком уровне не пользуешься возможностями, приходится отыгрываться. Он играл агрессивнее после этого, но я хочу сказать, что, в конце концов, битва была великолепной», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

В четвертьфинале испанец встретится с казахстанцем Александром Бубликом (11).