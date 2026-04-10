Лучший теннисист мира Карлос Алькарас без проблем пробился в полуфинал «тысячника» в Монте-Карло.

В матче 1/4 финала он уверенно переиграл казахстанца Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

Их противостояние длилось чуть более часа. За это время Алькарас три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9 заработанных.

На счету Бублика два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных и «баранка» во втором сете.

Теперь первая ракетка мира сразится с победителем пары Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).