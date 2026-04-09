Первая ракетка мира Арина Соболенко не примет участие в турнире WTA 500 в Штутгарте, как сообщили организаторы. Ее место в сетке займет польская спортсменка Магдалена Фрех.

«Мы желаем нашей четырехкратной финалистке скорейшего и полного выздоровления, а также тепло приветствуем Магдалену в основной сетке», — говорится в сообщении организаторов.

В конце марта Арина Соболенко одержала победу на турнире категории «тысячник» в Майами. В финале белоруска обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:2, 4:6, 6:3.