Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о своем снятии с «пятисотника» в Штутгарте (Германия).

«Привет, Штутгарт! С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире этого года.

Всегда с радостью приезжаю на турнир. Атмосфера, фанаты, поддержка, которую я здесь получаю — всё это очень много для меня значит. И конечно же, надеюсь, что у меня ещё будет шанс побороться за "Порше".

К сожалению, после Майами я получила травму и, как бы не старалась, у меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира.

Мне действительно жаль пропускать этот замечательный турнир. Хочу пожелать всем отличной игровой недели в Штутгарте. Надеюсь, что увижусь со всеми вами как можно быстрее», — написала Соболенко на своей странице в социальной сети.

Напомним, что место белорусской теннисистки займет Магдалена Фрех из Польши. Турнир пройдет с 13 по 19 апреля

В конце марта Арина Соболенко одержала победу на турнире категории «тысячник» в Майами. В финале белоруска обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:2, 4:6, 6:3.