Австралиец Алекс де Минор (6‑я ракетка мира) будет играть в четвертьфинале «тысячника» в Монте‑Карло.

В матче третьего круга он за 1 час 47 минут переиграл бельгийца Александра Блокса (91‑я ракетка мира) со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

В активе де Минора — два эйса, два реализованных из трёх брейк‑пойнтов и ни одной двойной ошибки.

Бельгиец по ходу встречи сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк‑пойнт из трёх.

Теперь соперником австралийца станет победитель матча между Валентеном Вашеро и Хубертом Хуркачем.