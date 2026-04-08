В матче второго круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло бразильский теннисист Жоао Фонсека, занимающий 40-е место в мировом рейтинге, одержал победу над французским соперником Артуром Риндеркнешем (27-я ракетка).

Игра, длившаяся 2 часа 32 минуты, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Фонсеки.

Фонсека в ходе матча сделал три эйса и допустил столько же ошибок на подаче, реализовав три брейк-пойнта из семи. Его соперник, Риндеркнеш, подал навылет пять раз, совершив три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из 12.

Следующим соперником Фонсеки станет итальянец Маттео Берреттини, который ранее выбил из турнира Даниила Медведева, одержав над ним победу с сухим счетом.