Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, отказалась от участия в грунтовом турнире в Штутгарте. Её место в основной сетке займёт представительница США Эмма Наварро.

Ранее Калинская выступала на соревнованиях в Чарльстоне, где дошла до четвертьфинала, но уступила американке Иве Йович в двух сетах — 3:6, 4:6. Следующим турниром для россиянки станут соревнования в Мадриде.

Турнир в Штутгарте запланирован на период с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлом году в финале уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко — 6:4, 6:1.