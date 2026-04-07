Известный хорватский теннисист Марин Чилич (сейчас 51‑я ракетка мира) без проблем разобрался с казахстанцем Александром Шевченко(77) в первом круге «Мастерса» в Монте‑Карло со счётом 6:1, 6:3.

Соперники были на корте почти полтора часа. За это время Чилич 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк‑пойнта из 6 заработанных.

На счету Шевченко — два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк‑пойнт из пяти заработанных.

Во втором круге чемпион US Open — 2014 сразится с канадцем Феликсом Оже‑Альяссимом (7).

В еще одной встрече аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30) переиграл болгарина Григора Димитрова (93) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.