Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, успешно начал грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче Бублик уверенно обыграл бывшего шестого номера мирового рейтинга француза Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 6:4.

Игра между Бубликом и Монфисом продлилась 1 час 17 минут. Александр сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. У Монфиса на счету два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира Бублик встретится с победителем матча между Иржи Легечкой (Чехия) и Алехандро Табило (Чили).