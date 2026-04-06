Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о старте текущего сезона лично для себя.

«Начало года было для меня очень позитивным. Конечно, хотелось бы взять какой-нибудь турнир, особенно в Майами, где, как мне кажется, я играл особенно хорошо. Матч с Янником, думаю, был более равным, чем показывает счёт. У меня были шансы во втором сете, но он выиграл "Солнечный дубль", выступая невероятно. Сейчас он лучший игрок в мире на харде», — приводит слова Зверева Punto De Break.

Напомним, что в настоящий момент Зверев является третьей ракеткой мира.