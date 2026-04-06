Рейтинг WTA на 6 апреля 2026 года

Лидером мирового рейтинга остаётся представительница Беларуси Арина Соболенко . На второй позиции находится Елена Рыбакина из Казахстана, а замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф .

Также в первую сотню входят Вероника Кудерметова (60-я строчка), Анастасия Захарова (65-я), Оксана Селехметьева (73-я) и Анна Блинкова (90-я).

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой 10-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA, оставаясь первой ракеткой России.

