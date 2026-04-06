Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой 10-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA, оставаясь первой ракеткой России.

Мирра Андреева
globallookpress.com

Следом среди россиянок располагаются Екатерина Александрова (13-е место), Диана Шнайдер (19-я), Людмила Самсонова (21-я) и Анна Калинская (22-я).

Также в первую сотню входят Вероника Кудерметова (60-я строчка), Анастасия Захарова (65-я), Оксана Селехметьева (73-я) и Анна Блинкова (90-я).

Лидером мирового рейтинга остаётся представительница Беларуси Арина Соболенко.  На второй позиции находится Елена Рыбакина из Казахстана, а замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф.

Рейтинг WTA на 6 апреля 2026 года

1 (1).  Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025
2 (2).  Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108
3 (3).  Кори Гауфф (США) — 7278
4 (4).  Ига Свёнтек (Польша) — 7263
5 (5).  Джессика Пегула (США) — 6243
6 (6).  Аманда Анисимова (США) — 5995
7 (7).  Элина Свитолина (Украина) — 3965
8 (8).  Жасмин Паолини (Италия) — 3907
9 (9).  Виктория Мбоко (Канада) — 3531
10 (10).  Мирра Андреева (Россия) — 3121...
13 (13).  Екатерина Александрова (Россия) — 2886
19 (19).  Диана Шнайдер (Россия) — 2001
21 (21).  Людмила Самсонова (Россия) — 1845
22 (22).  Анна Калинская (Россия) — 1813
60 (60).  Вероника Кудерметова (Россия) — 1023
65 (65).  Анастасия Захарова (Россия) — 978
73 (73).  Оксана Селехметьева (Россия) — 898
90 (90).  Анна Блинкова (Россия) — 819