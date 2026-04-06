Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой 10-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA, оставаясь первой ракеткой России.
Следом среди россиянок располагаются Екатерина Александрова (13-е место), Диана Шнайдер (19-я), Людмила Самсонова (21-я) и Анна Калинская (22-я).
Также в первую сотню входят Вероника Кудерметова (60-я строчка), Анастасия Захарова (65-я), Оксана Селехметьева (73-я) и Анна Блинкова (90-я).
Лидером мирового рейтинга остаётся представительница Беларуси Арина Соболенко. На второй позиции находится Елена Рыбакина из Казахстана, а замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф.
Рейтинг WTA на 6 апреля 2026 года
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7278
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 7263
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3907
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531
10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121...
13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001
21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1845
22 (22). Анна Калинская (Россия) — 1813
60 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 1023
65 (65). Анастасия Захарова (Россия) — 978
73 (73). Оксана Селехметьева (Россия) — 898
90 (90). Анна Блинкова (Россия) — 819