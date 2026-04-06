6 апреля ATP обновила рейтинг мужского одиночного разряда.
Россиянин Даниил Медведев удержал 10-ю позицию. Карен Хачанов и Андрей Рублёв улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчку вверх.
В первой десятке произошло одно изменение: американец Бен Шелтон опередил соотечественника Тейлора Фрица. Лидером рейтинга по-прежнему остаётся испанец Карлос Алькарас.
Обновлённый рейтинг ATP на 6 апреля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205
4 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4720
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4095
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000
8 (9). Бен Шелтон (США) — 3900
9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3870
10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610...
14 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2410
15 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2400