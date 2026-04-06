6 апреля ATP обновила рейтинг мужского одиночного разряда.

Карен Хачанов
Карен Хачанов

Россиянин Даниил Медведев удержал 10-ю позицию. Карен Хачанов и Андрей Рублёв улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчку вверх.

В первой десятке произошло одно изменение: американец Бен Шелтон опередил соотечественника Тейлора Фрица.  Лидером рейтинга по-прежнему остаётся испанец Карлос Алькарас.

Обновлённый рейтинг ATP на 6 апреля:

1 (1).  Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков
2 (2).  Янник Синнер (Италия) — 12 400
3 (4).  Александр Зверев (Германия) — 5205
4 (3).  Новак Джокович (Сербия) — 4720
5 (5).  Лоренцо Музетти (Италия) — 4265
6 (6).  Алекс де Минор (Австралия) — 4095
7 (8).  Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000
8 (9).  Бен Шелтон (США) — 3900
9 (8).  Тейлор Фриц (США) — 3870
10 (10).  Даниил Медведев (Россия) — 3610...
14 (15).  Карен Хачанов (Россия) — 2410
15 (16).  Андрей Рублёв (Россия) — 2400