Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над немцем Александром Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Майами. Вторая ракетка мира одолел соперника со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

«Моей главной целью было приехать сюда и показать хороший теннис, и то, что я снова стою здесь, в финале, значит для меня очень много. Теперь мы попробуем выжать максимум через пару дней, но в любом случае это была невероятная серия турниров… лучше и быть не могло, и я очень счастлив», — сказал Синнер после игры.

В финальной встрече Синнер сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.