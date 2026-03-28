Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии уверенно вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв в полуфинале четвёртого номера рейтинга, немца Александра Зверева — 6:3, 7:6 (7:4).

Поединок длился 1 час 52 минуты. Синнер продемонстрировал мощную подачу, оформив 15 эйсов и не допустив ни одной двойной ошибки. Также он реализовал один из четырёх брейк-пойнтов.

Зверев отметился пятью эйсами, совершил одну двойную ошибку, но не сумел сделать ни одного брейка.

В решающем матче турнира итальянец сыграет против чеха Иржи Легечки, который в своём полуфинале оказался сильнее француза Артюра Фиса.