Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной из Казахстана в 1/2 финала турнира в Майами.

«Мне очень нравится это противостояние, потому что когда кто-то доводит тебя до предела, это момент роста, когда ты становишься лучшим игроком и реально проверяешь свой уровень, свои силы. И мне это абсолютно нравится.

Да, мы в последнее время сыграли много матчей, и все они были настоящей битвой, прекрасным шоу. Я с нетерпением жду встречи с ней и просто не могу дождаться, чтобы выйти на корт», — сказала Соболенко Tennis Channel.