Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

За 1 час 20 минут уроженка Минска оформила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Баптист выполнили шесть подач навылет и реализовала два брейк-пойнта.

В полуфинале Соболенко ждёт серьёзное испытание — встреча с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта, а его призовой фонд составляет $9,4 млн. Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является Соболенко.