Вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась про матч с Ариной Соболенко из Беларуси. Теннисистки сыграют в 1/2 финала турнира в Майами.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Сезон ещё даже не дошёл до середины, здорово играть против Арины. Мы всегда подталкиваем друг друга вперёд, как я уже говорила, в таких матчах видно, что нужно улучшать. Так что это будет очередной вызов, где мне нужно будет хорошо подавать и держать свою игру под контролем, понимая, что игрок на другой стороне может нанести много отличных ударов, сделать виннеры, хорошо подать.

Поэтому постараюсь больше сосредоточиться на себе, сохранить свежесть к матчу, а там посмотрим, что получится», — сказала Рыбакина на пресс-конференции в Майами.