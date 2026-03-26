Американский теннисист Тейлор Фриц, занявший второе место на US Open — 2024 и являющийся седьмой ракеткой мира, отказался от участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Соревнования пройдут с 5 по 12 апреля, как сообщила пресс-служба турнира. Причиной снятия Фрица с турнира стала травма колена.

Перед началом турнира в Майами, где Фриц достиг 1/8 финала, проиграв в трех сетах чеху Иржи Легечке, он уже высказывал опасения относительно своего участия в грунтовом сезоне из-за проблем с коленом. В Майами он смог показать хороший результат, но травма заставила его отказаться от дальнейших выступлений на грунтовых кортах.

Фриц, которому 28 лет, неоднократно выражал недовольство перегруженным календарем ATP, считая его одной из причин частых травм среди теннисистов.