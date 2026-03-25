Чешский теннисист Иржи Легечка поделился своими мыслями о предстоящем сопернике в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), испанце Мартине Ландалусе-Лакамбре.

«Я был очень удивлен, что Ландалус победил Корду. Это большая победа для него. Он ничего не боится, играет очень свободно и выполняет потрясающие удары. Это будет серьёзный вызов для меня, но я думаю, что готов к нему», — цитирует Легечку We love tennis.

Напомним, что Ландалус ранее одержал неожиданную победу над россиянином Кареном Хачановым со счетом 6:3, 7:6 (7:2) и американцем Себастьяном Кордой — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.