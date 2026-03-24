Итальянский теннисист Янник Синнер установил новый рекорд по количеству выигранных подряд сетов на турнирах категории «Мастерс», превзойдя достижение Новака Джоковича.
На данный момент Синнер не потерпел ни одного поражения в сетах с момента своего последнего выступления на парижском «Мастерсе». Его впечатляющая серия составляет 26 выигранных партий подряд.
Накануне Синнер одержал победу над французом Корентеном Муте со счетом 6:1, 6:4 и вышел в четвертый круг турнира, где встретится с американцем Алексом Михельсеном.