Итальянский теннисист Янник Синнер установил новый рекорд по количеству выигранных подряд сетов на турнирах категории «Мастерс», превзойдя достижение Новака Джоковича.

Янник Синнер globallookpress.com

На данный момент Синнер не потерпел ни одного поражения в сетах с момента своего последнего выступления на парижском «Мастерсе». Его впечатляющая серия составляет 26 выигранных партий подряд.

Накануне Синнер одержал победу над французом Корентеном Муте со счетом 6:1, 6:4 и вышел в четвертый круг турнира, где встретится с американцем Алексом Михельсеном.