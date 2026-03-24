Российский экс-теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение Мирры Андреевой от Виктории Мбоко в 1/8 финала турнира в Майами (США).

«По игре Мирры даже не знаю — физически не готова или психологически. Вроде выиграла сет, второй. Должна быть на подъёме, но вдруг такой провал. Сложно сказать, что с ней происходит. По игре нет былой уверенности. Пытается до какого-то момента. В процессе матча происходит психологический слом. Не хватает упёртости и жёсткости, которые были год назад. Тогда она боролась за каждый мяч. Вроде играет неплохо, а потом какой-то срыв. Когда ты начинаешь сомневаться в своих ударах, всё переходит на ошибки.

Это надо перебороть. Это сложный момент для Мирры. Все ждали хороших результатов, но что-то не идёт. На неё идёт сильное давление и от неё самой, и от окружения. Ей надо всё скинуть и начать сначала — начать получать удовольствие от игры. Когда научится это делать, результаты будут лучше», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В четвертьфинале турнира в Майами Мбоко сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой.