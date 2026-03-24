Российский экс-теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение Мирры Андреевой от Виктории Мбоко в 1/8 финала турнира в Майами (США).

«По игре Мирры даже не знаю — физически не готова или психологически.  Вроде выиграла сет, второй.  Должна быть на подъёме, но вдруг такой провал.  Сложно сказать, что с ней происходит.  По игре нет былой уверенности.  Пытается до какого-то момента.  В процессе матча происходит психологический слом.  Не хватает упёртости и жёсткости, которые были год назад.  Тогда она боролась за каждый мяч.  Вроде играет неплохо, а потом какой-то срыв.  Когда ты начинаешь сомневаться в своих ударах, всё переходит на ошибки.

Это надо перебороть.  Это сложный момент для Мирры.  Все ждали хороших результатов, но что-то не идёт.  На неё идёт сильное давление и от неё самой, и от окружения.  Ей надо всё скинуть и начать сначала — начать получать удовольствие от игры.  Когда научится это делать, результаты будут лучше», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В четвертьфинале турнира в Майами Мбоко сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой.