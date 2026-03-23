Американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал сенсационную победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом со счётом 6:3, 5:7, 6:4 в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Ощущения отличные.  Я, конечно, выбрал длинный путь.  Было чуть больше стресса, чем хотелось бы, но я доволен тем, как играл и держался.  Продолжал верить в себя, вляпался в несколько неприятных ситуаций.  Просто шёл вперёд и верил.  В конце сыграл действительно хорошо.

Я пережил многое, играл с множеством сильных соперников.  Раньше не удавалось побеждать, но я всегда замечал, что, когда играю с топ-игроками, начинаю распыляться, делаю больше, чем нужно.

Карлос невероятен во всём: движении, форхенде, бэкхенде… нет ничего, чего он не умеет.  Я должен был быть агрессивным.  Нужно было выбивать мяч из его рук и забирать очко себе», — заявил Корда после игры.