Американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал сенсационную победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом со счётом 6:3, 5:7, 6:4 в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Ощущения отличные. Я, конечно, выбрал длинный путь. Было чуть больше стресса, чем хотелось бы, но я доволен тем, как играл и держался. Продолжал верить в себя, вляпался в несколько неприятных ситуаций. Просто шёл вперёд и верил. В конце сыграл действительно хорошо.

Я пережил многое, играл с множеством сильных соперников. Раньше не удавалось побеждать, но я всегда замечал, что, когда играю с топ-игроками, начинаю распыляться, делаю больше, чем нужно.

Карлос невероятен во всём: движении, форхенде, бэкхенде… нет ничего, чего он не умеет. Я должен был быть агрессивным. Нужно было выбивать мяч из его рук и забирать очко себе», — заявил Корда после игры.