Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался по поводу поражения от американца Себастьяна Корды в матче третьего круга «Мастерса» в Майами. Игра закончилась поражением Алькараса со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

«Это был сложный матч, безусловно. Себастьян сегодня играл невероятно — просто великолепно. Было много очень напряжённых моментов, в которых я не сумел воспользоваться своими шансами. Думаю, он сыграл лучше именно в этих ключевых розыгрышах. Я бы сказал, что в этом и была разница. Так что поздравляю его — он это заслужил.

Думаю, в целом я провёл хороший матч. Были лишь отдельные моменты, когда он играл на невероятном уровне, а у меня не получались нужные удары. Много раз был счёт 30-30, 40-40, "ровно", где я не смог реализовать свои возможности. Но, конечно, нужно учитывать и соперника. В такие моменты Себастьян играл потрясающе, на очень высоком уровне», — сказал Алькарас после поражения.