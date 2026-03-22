Чилиец Алехандро Табило вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв россиянина Андрея Рублёва в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Андрей Рублев globallookpress.com

Матч длился 2 часа 9 минут. Рублёв, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, отметился 15 эйсами и допустил четыре двойные ошибки.

Табило, располагающийся на 41-й строчке рейтинга, 12 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

В следующем раунде чилийский теннисист встретится с победителем противостояния между американцем Алексом Микельсеном и британцем Кэмероном Норри, посеянным под 23-м номером.