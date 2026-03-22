Американка Кори Гауфф пробилась в четвёртый круг турнира в Майами, одержав волевую победу над соотечественницей Алисией Паркс — 3:6, 6:0, 6:1.

Кори Гауфф globallookpress.com

Матч третьего круга, прошедший в ночь с 21 на 22 марта по московскому времени, продолжался 1 час 50 минут. Гауфф, занимающая четвёртое место в мировом рейтинге, подала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов.

Паркс, идущая на 105-й позиции, отметилась пятью подачами навылет, также совершила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Гауфф сыграет против румынки Сораны Кырсти, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга.