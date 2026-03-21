Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии в поединке третьего круга турнира в Майами (США).

Диана Шнайдер globallookpress.com

Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась с результатом 6:3, 6:3 в пользу 12-й ракетки мира Бенчич.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бенчич один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В третьем круге Бенчич сыграет против сильнейшей в паре Аманда Анисимова (США) — Юлия Стародубцева (Украина).