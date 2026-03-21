В матче второго круга турнира в Майами Елена Рыбакина из Казахстана уверенно обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и прошла под контролем второй ракетки мира. Рыбакина мощно действовала на своей подаче: оформила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Путинцева, в свою очередь, смогла навязать борьбу лишь эпизодами — один эйс и один реализованный брейк-пойнт не позволили ей всерьёз побороться за результат.

Рыбакина вышла в третий круг турнира, где её ждёт матч против украинки Марты Костюк.