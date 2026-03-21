Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил победу над бразильцем Жоау Фонсекой в матче второго круга турнира в Майами.

Алькарас одолел соперника в двух партиях со счетом 6:4, 6:4.

«Я хорошо сыграл в решающие моменты. Был хорош с самого начала и до последнего мяча. Я знаю, насколько хорош Жоау, поэтому был предельно сконцентрирован на каждом очке, каждом ударе.

Рад, что сохранял спокойствие и позитивный настрой в эти моменты. В большинстве геймов я хорошо подавал — сегодня это было моим главным оружием», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

В третьем круге турнира в Майами Алькарас встретится с американцем Себастьяном Кордой.