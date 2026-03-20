18-летняя россиянка Мирра Андреева уверенно начала турнир в Майами, но всё же провела непростой матч против Маккартни Кесслер.

Мирра Андреева globallookpress.com

Андреева выиграла встречу второго круга со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. Несмотря на лёгкий первый сет и уверенный третий, во второй партии ей пришлось уступить на тай-брейке, что немного затянуло матч — он длился почти два часа.

У Андреевой шесть эйсов, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейков из 10. Ее соперница дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

В следующем круге Андрееву ждёт более серьёзное испытание — матч против Марии Боузковой.