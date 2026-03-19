Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Даниил Медведев сможет успешно выступить на турнире в Майами, если ему повезет с первым кругом соревнований.

«В Майами будет второй "тысячник" подряд, и Медведев там вполне способен выступить так же хорошо, как в Индиан-Уэллсе. Но нужно, чтобы ему повезло с сеткой. После такой нагрузки, какую он получил на прошлой неделе, важно, чтобы в первых кругах в Майами были щадящие матчи», — сказал Тарпищев ТАСС.

Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев дошел до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). До этого он победил лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале.

В Майами Медведев начнет турнир со второго круга. Его оппонентом станет победитель матча между Александром Ковачевичем из США и Рэем Сакамото из Японии.