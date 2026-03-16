Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла две позиции в обновлённом рейтинге WTA.

18-летняя спортсменка теперь занимает 10-е место в списке лучших теннисисток мира. Сразу следом расположилась ещё одна представительница России — Екатерина Александрова, которая идёт на 11-й строчке.

Также в первой сотне рейтинга находятся и другие российские теннисистки. Диана Шнайдер занимает 20-е место. Далее в списке расположились Анна Калинская и Людмила Самсонова. Вероника Кудерметова находится на 57-й позиции, а Оксана Селехметьева — на 71-й строчке.

Первой ракеткой мира по-прежнему остаётся представительница Беларуси Арина Соболенко, недавно выигравшая турнир в Индиан-Уэллсе. На второй позиции находится Елена Рыбакина из Казахстана. В тройку также входит польская теннисистка Ига Свёнтек.

В первую шестёрку рейтинга также входят американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и Аманда Анисимова.