Вторая ракетка мира Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В финальном поединке итальянский теннисист за 1 час 58 минут победил чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Синнер исполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

Россиянин, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

На турнирах серии ATP 1000 Синнер одержал шестую победу. Счёт в личных противостояниях стал 9-7 в пользу итальянца.