Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финала турнира в Индиан-Уэллсе, где он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев вернулся к игре на действительно высоком уровне. Он подаёт с большой силой, блестяще принимает подачу и играет очень глубоко. Думаю, он стремится быть более агрессивным, оказывать больше давления своими ударами.

У меня такое чувство, что он снова нашёл хороший баланс на корте, что подтвердили его победа на турнире в Дубае и его отличное выступление здесь. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В 1/2 финала Синнер выиграл у немца Александра Зверева, а Медведев победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса.