Новую неделю российский теннисист Даниил Медведев начнёт в ранге игрока топ‑10 мирового рейтинга ATP.

Это стало известно после его неожиданной победы над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии ATP Masters 1000 (так называемого «тысячника») в американском Индиан‑Уэллсе со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

На этой неделе Медведев занимает 11‑ю строчку в рейтинге ATP. Но с понедельника он точно будет занимать 10‑е место, а в случае успеха в финальной игре с итальянцем Янником Синнером может подняться и выше.

Пока этот сезон получается успешным для Медведева. Он уже взял два титула на турнирах АТР, сначала выиграл АТР-250 в Брисбене, а затем АТР-500 в Дубае.