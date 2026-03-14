Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где белоруска встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«Мне кажется, против Елены всегда играешь в очень агрессивный теннис — все решают первые два удара в розыгрыше. Если ты доминируешь в первые два удара, скорее всего, выиграешь очко. Это очень агрессивный и быстрый теннис.

Думаю, если сосредоточиться на своем игровом плане и на маленьких деталях в каждом розыгрыше, это помогает оставаться расслабленной и одновременно готовой действовать. Думаю, это лучший подход к таким матчам», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Финальный матч между теннисистками состоится 15 марта в 21:00 по Москве.