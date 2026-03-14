Бывший тренер Серены Уильямс Рик Макки оценил шансы россиянина Даниила Медведева победить испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Есть ли у Медведева шанс против Карлоса? Да, если он будет играть агрессивно, чаще брать инициативу на себя и не принимать его подачу, уходя в Лос-Анджелес. Его глубокая позиция на приеме дает Алькарасу слишком много вариантов для перехода в атаку. Но Русский паук — настоящий боец, так что матч вполне может получиться очень напряженным», — написал Макки в соцсетях.

Во втором полуфинале сразятся итальянец Янник Синнер и Александр Зверев из Германии.