Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в четвертьфинале американку Джессику Пегулу, занимающую пятое место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Елена Рыбакина globallookpress.com

Благодаря этой победе Рыбакина обеспечила себе повышение в рейтинге и обойдёт польскую теннисистку Игу Свёнтек, став второй ракеткой мира.

В полуфинале соревнований казахстанская спортсменка встретится с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей девятое место в мировом рейтинге.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года.