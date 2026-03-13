Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ждет от полуфинального матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где он сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

globallookpress.com

«Я играю хорошо, показываю прекрасный теннис.  Не хочу делать выводы типа "это лучший теннис в моей жизни" и всё в таком роде.  Я играю хорошо.

Ощущаю, что корт стал быстрее с момента, когда я играл с ним дважды.  Мячи отличаются.  Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру против него.  Но он и Синнер — сильнейшие соперники, которые сейчас у нас есть.  И спорно, кто из них более сложный.  В общем, это мощный оппонент, нужно выложиться на полную и постараться победить его», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас уроженец Москвы является 11-й ракеткой мира.