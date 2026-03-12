Британский теннисист Джек Дрейпер высказался о сербе Новаке Джоковиче, которого обыграл в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Джек Дрейпер globallookpress.com

«Возможно, у него были какие-то проблемы в Индиан-Уэллсе в последние годы, возможно, он не играет на своём лучшем уровне, но он продолжает быть невероятным соперником, тем, кто полностью выкладывается в каждом матче. Я не особо много следил за теннисом, пока отсутствовал, но каждый раз, когда он играет, я стараюсь смотреть. Восхищаюсь им.

Это был сложный матч, играть так в 38-39 лет — потрясающе, видя теннис, который он показывает. Думаю, мы все признательны за то, что он всё ещё в туре и показывает себя на полную. Для нас, молодых, полезно быть рядом с теми, кем мы восхищаемся. Выражаю огромное уважение Новаку. То, что было сегодня, не поддаётся описанию», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Напомним, что в четвертьфинале Джокович теперь сыграет против россиянина Даниила Медведева.