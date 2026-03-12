Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Викторию Мбоко из Канады в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Арина Соболенко globallookpress.com

Игра продолжалась 1 час и 51 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Соболенко шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Мбоко девять эйсов, восемь двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Соболенко сыграет с сильнейшей в паре Линда Носкова (Чехия)— Талия Гибсон (Австралия).